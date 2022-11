Taremi confirmado na lista de convocados de Carlos Queiroz para o Mundial

Taremi faz parte da lista de 26 eleitos de Carlos Queiroz para o Mundial'2022. A convocatória foi divulgada este domingo, depois de inicialmente ter sido adiada devido a alegadas pressões do governo. De acordo com a imprensa local, o selecionador nacional está a ser pressionado pela Federação de Futebol da República Islâmica do Irão para retirar Azmoun da convocatória para o Qatar.Em causa está o facto de o jogador do Bayer Leverkusen ter vindo a público, em setembro, criticar o regime autoritário no país, depois do caso que terminou com a morte de Mahsa Amini, jovem iraniana curda de 22 anos que foi detida pela polícia da moral por uso incorreto do véu islâmico.Amir Abedzadeh, Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini e Payam Niazmand;Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Abolfazl Jalali, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji e Ramin Rezaeian;Vahid Amiri, Saeid Ezzatollahi, Saman Ghoddos, Ali Gholizadeh, Ehsan Hajisafi, Ali Karimi e Ahmad Nourollahi;Karim Ansarifard, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi e Mehdi Torabi.