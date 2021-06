Taremi endiabrado frente ao Bahrein de Hélio Sousa

Taremi foi absolutamente decisivo na vitória (3-0) do Irão frente ao Bahrein, orientado pelo português Hélio Sousa. O avançado do FC Porto foi titular e contribuiu para o triunfo com um golo e duas assistências, mantendo o Irão bem vivo nas contas do Grupo C de apuramento para o Mundial do Catar.





Após uma primeira parte sem golos, Azmoun, ponta de lança do Zenit, abriu a contagem graças a um passe de Taremi, antes de bisar aos 61 minutos, novamente depois de um excelente passe do camisola 9 dos dragões. A 10 minutos do fim foi a vez de Taremi marcar, estabelecendo o resultado final.Nas contas do Grupo C, o Irão igualou o Bahrein com 12 pontos, ainda que com um jogo a menos. O Iraque segue líder com mais dois pontos, mas visita os iranianos no próximo dia 15. Em caso de triunfo, a seleção de Taremi salta para a liderança a apenas um jogo do final desta fase.