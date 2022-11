Timo Werner desfalca Alemanha no Mundial'2022 devido a lesão no tornozelo

O avançado alemão Timo Werner vai ficar de fora do Mundial'2022, devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, contraída no último jogo do Leipzig, para a Liga dos Campeões, anunciou esta quinta-feira o clube germânico.

Werner, de 26 anos, ficará afastado dos relvados até ao fim do ano, em consequência de uma lesão que motivou a sua substituição aos 20 minutos do encontro com o Shakhtar Donetsk, da sexta e última jornada do grupo F da Liga dos Campeões, que o Leipzig ganhou por 4-0.

O avançado é uma baixa de vulto para o selecionador alemão, Hansi Flick, que tem apostado em Werner como titular no ataque da seleção, que já representou em 55 partidas, tendo marcado 24 golos.

A Alemanha integra o grupo E do Mundial'2022, cuja fase final se realiza no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, em conjunto com Espanha, Costa Rica e Japão.