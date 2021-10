Tite volta a chamar Lucas Veríssimo à seleção do Brasil

Lucas Veríssimo, central do Benfica, voltou a ser chamado por Tite à seleção do Brasil.





A LISTA DO TITE! O Brasil está CONVOCADO para os próximos jogos das Eliminatórias! O Qatar é logo ali, pai! #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/JL5YdpCFBw — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 29, 2021

O selecionador divulgou esta sexta-feira a convocatória para os jogos de apuramento com vista ao Mundial de 2022, que a equipa vai realizar nos dias 11 e 16 de novembro diante da Colômbia e da Argentina, respetivamente.Numa lista onde se destaca o regresso de Philippe Coutinho, do Barcelona, verifica-se que apenas um dos jogadores joga no Brasil: o guarda-redes Gabriel Chapecó, do Grémio.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grémio)Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)Alex Sandro (Juventus), Danilo (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Emerson Royal (Tottenham)Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Fabinho (Liverpool), Gerson (Marselha) e Philippe Coutinho (Barcelona)Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Antony (Ajax) e Raphinha (Leeds United)