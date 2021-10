Togo de Paulo Duarte soma primeiro ponto no apuramento para o Mundial

A seleção de futebol do Togo, orientada pelo português Paulo Duarte, empatou em casa, por 1-1, com o Congo, somando o primeiro ponto no Grupo H, referente à qualificação africana para o Mundial'2022.

No estádio Kégué, na capital togolesa, o Congo colocou-se em vantagem aos 21 minutos, na sequência de um golo de Jacques-Alixys Romão, na própria baliza, tendo a formação orientada pelo técnico português chegado ao empate aos 56', por intermédio de Meme Placca.

Com três jogos disputados, o Togo ocupa a última posição do Grupo H da zona africana, com um ponto, enquanto o Congo é terceiro, com dois.

O Senegal, que lidera o grupo com seis pontos, recebe a Namíbia ainda esta noite, que é segunda classificada, com quatro pontos.

Nas duas rondas anteriores, o Togo perdeu por 1-0 com a Namíbia, e por 2-0 com o Senegal.