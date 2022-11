Totti: «Um Mundial sem a Itália é a mesma coisa que ir a Roma e não visitar o Coliseu»

Francesco Totti falou esta quinta-feira, em declarações à 'Sky Sports Italia', sobre a ausência da seleção italiana no Campeonato do Mundo do Qatar, assumindo que acaba por ser algo comparado ao facto de uma pessoa "ir a Roma e não visitar o Coliseu". "Um Mundial sem a Itália é a mesma coisa que ir a Roma e não visitar o Coliseu. Estamos a falar de uma seleção fantástica. Para nós, italianos, é algo negativo, mas este tipo de coisas acontecem no futebo. Ainda assim, um Mundial será sempre um Mundial e iremos assistir com especial interesse", disse o ex-internacional italiano.

Convidado a apontar favoritos à conquista do título Mundial, Francesco Totti não teve dúvidas: "França, Argentina, Brasil, Espanha e Alemanha. São sempre os mesmos."