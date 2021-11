Treinou com CR7 e agora vai jogar com Messi: Soulé cumpre sonho na Argentina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matías Soulé é um dos sete estreantes na seleção argentina para os jogos com o Uruguai e Brasil, da qualificação sul-americana. Aos 18 anos, o extremo da Juventus cumpre o sonho de conhecer Messi, depois de ter partilhado o campo com Cristiano Ronaldo, outro ídolo. “Um dia estávamos três miúdos na sala de jantar – um uruguaio, um espanhol e eu – e Cristiano Ronaldo sentou-se na nossa mesa e começamos a conversar. Falamos mais de uma hora e meia. Contou-nos muitas coisas e aconselhou-nos, é um fenómeno. Depois disso, perdi a vergonha e pedi-lhe uma foto, ele disse-me ‘sem problema’”, contou Matías Soulé, uma das novidades na convocatória de Scaloni, juntamente com Thiago Almada (20 anos), Santiago Simón (19), Zeballos (19), Medina (19), Gastón Ávila (20) e guardião Federico Gerth, de apenas 17.

Já a convocatória de Messi e Leandro Paredes criou alvoroço no PSG, com o Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, a queixar-se sobre a falta de poder de decisão dos clubes. “Não estamos de acordo em deixar ir para a seleção um jogador que, para nós, não está em condições físicas ou em fase de reabilitação. Este tipo de situações merecem que se defina um acordo real com a FIFA.”