Ugarte aborda Mundial: «Portugal tem uma seleção muito forte»

O Mundial está à porta e Ugarte não tem dúvidas que o Uruguai terá pela frente três partidas "muito complicadas" no Qatar. "No último Mundial vencemos Portugal, mas as equipas mudam e Portugal tem uma seleção muito forte. A jogar cá dei-me conta que a seleção portuguesa tem excelentes jogadores", afirmou o jogador, ao canal Teledoce, onde destacou os valores individuais da Seleção Nacional: "O Cristiano Ronaldo é o melhor da história e agora tem excelentes jogadores que o podem acompanhar como o Bernardo Silva, o João Cancelo, o Bruno Fernandes e o João Félix...aqui no Sporting temos o Pote, o Gonçalo Inácio, o Trincão. Vai ser um jogo duríssimo e temos de esquecer o último Mundial para ganhar de novo".Sobre os restantes rivais, o jovem jogador leonino também arriscou uma curta análise. "Em relação à Coreia do Sul tive agora a oportunidade de defrontar o Tottenham e posso dizer que o Sow é um jogador incrível com uma disponibilidade física fantástica. É um avançado que faz muitos golos que teve um mês complicado por causa das lesões. A Coreia do Sul sempre teve grandes seleções, e o Uruguai não de pode descuidar", acrescentou.Para terminar ainda falou do Gana, um jogo onde há contas antigas a acertar. "Tenho aqui no Sporting o Fatawu e não discutimos muito pois só fala em inglês. É uma equipa com grande potencial e uma grande disponibilidade física", garantiu antes de recordar o Mundial de 2010 onde Suárez evitou a eliminação defendendo um remate na linha de golo que originou um penálti que os ganeses falharam: "Ainda me lembro desse Mundial que vi com a minha irmã e um amigo. Nos intervalos até íamos jogar à bola para descontrair e depois houve aquele penálti...o Suárez estava a representar o seu país. Depois o 'El Loco' Abreu marcou aquele penálti (à Panenka)". Recorde-se que o Uruguai terminou na quarta posição, após ter sido eliminado pela Holanda nas meias-finais.Sobre a competição, Ugarte foi convidado a arriscar um favorito e não hesitou em apontar o Brasil. "Está muito forte e tem jogadores em excelente momento de forma. É sempre um candidato e está muito forte", concluiu.