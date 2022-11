Ugarte e as referências De Bruyne e Busquets: «Tento copiar a forma»

Manuel Ugarte tem realizado uma subida a pulso na carreira, ao ponto de alcançar de forma precoce marcas significativas na ainda curta aventura tanto no futebol uruguai como em Portugal. Desde cedo, aos 15 anos, estreou-se na equipa principal do Fénix, uma etapa marcante, tal como referiu em entrevista à 'Teledoce', abordando os exemplos que teve no seu crescimento.Desde logo, olhando para o panorama da celeste, Ugarte aponta Valverde como uma referência, mas, no plano geral do futebol mundial, enumera Kevin de De Bruyne e Busquets enquanto os jogadores que têm como modelo. "O De Bruyne é um jogador fantástico no último terço. Tem passes incríveis depois nos golos. Na minha posição, [vejo] o Busquets. Não me pareço a ele e tento copiar a forma como sai da pressão de forma limpa e com passes orientados. Tenho que melhorar a jogar ao primeiro toque e tenho que olhar para trás. Olho sempre para ver se vem alguém por trás, e se o fizeres ficas com um panorama mais amplo e isso é algo fundamental", explicou o médio de 21 anos, em entrevista à 'Teledoce', apontando depois o exemplo de Fede Valverde."Não via muitos jogos dele, mas nos treinos deu para perceber o remate que o Fede tinha e agora felizmente as bolas começam a entrar [sorri]. É um jogador fenomenal que tento copiar em algumas coisas", confessa, analisando a diferença na forma de visar a baliza. "O que gostava de ter do Valverde? O remate. Mas isso é algo inapto depois das movimentações. Ele joga com uma grande intensidade que procuro seguir. Damo-nos bem nos estágios."De resto, Ugarte abordou em que zonas do campo se sente mais confortável, recordando incusive a evolução desde os tempos no Fénix, passando pelo Famalicão, antes de chegar ao Sporting. "No Fénix joguei como trinco e na seleção com um duplo pivô e agora no Sporting jogo mais como trinco, mais tático, e é nessa posição que me sinto mais cómodo. Mas também já joguei como ‘8’ mas preciso de mais tempo pois estou a jogar há muito tempo como trinco. São as posições em que me sinto mais cómodo", concluiu.