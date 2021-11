Uma bicicleta espetacular: veja o golo de Gerson Rodrigues pelo Luxemburgo

Gerson Rodrigues, extremo luso-luxemburguês do Troyes, apontou um verdadeiro golaço de bicicleta, hoje, no duelo diante do Azerbaijão, que o Luxemburgo venceu por 3-1, em jogo do grupo de Portugal. O avançado de 26 anos, nascido em Almada, ainda fez novamente o gosto ao pé já nos descontos.Com este triunfo, o Luxemburgo subiu ao 3º lugar do grupo A de qualificação para o Mundial'2022, com 9 pontos.