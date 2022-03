Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Único português a jogar na Macedónia avisa: «Eles acreditam mesmo que vão eliminar-nos» Elisson Baiano nasceu no Brasil, chegou a Portugal com 17 anos e vive agora a aventura no FK Skopje





Elisson Baiano (à esquerda) em ação pelo FK Skopje

