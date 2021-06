Uribe e Luis Díaz marcam no triunfo da Colômbia no Peru

Mateus Uribe e Luis Díaz, do FC Porto, marcaram na quinta-feira na vitória da Colômbia no terreno do Peru, por 3-0, em jogo da sétima jornada da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

Yerri Mina colocou os 'cafeteros' em vantagem aos 40 minutos, cinco minutos antes de Miguel Trauco ver o segundo amarelo e deixar o Peru em desvantagem numérica.

Na segunda parte no Estádio Nacional de Lima, Uribe (49) e Luis Díaz (55) confirmaram o triunfo da Colômbia, que também jogou os últimos minutos com 10 unidades, depois de Daniel Muñoz ver o vermelho direto aos 59.

Com este triunfo, a Colômbia subiu ao sexto lugar da qualificação sul-americana, com sete pontos, os mesmos de Uruguai (quinto), em lugar de acesso ao 'play-off', e do Paraguai (quarto), última equipa em zona de apuramento direto.

O Brasil, com menos um jogo, lidera com 12 pontos, mais um do que a Argentina, e três do que o Equador, que visita na madrugada de sábado os canarinhos.