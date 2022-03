Uruguai confirma apuramento para o Mundial com Darwin a titular

O Uruguai confirmou na madrugada desta sexta-feira o apuramento para o Mundial'2022 com o benfiquista Darwin Núñez a titular. A formação de Diego Alonso triunfou, em casa, diante do Peru, com o golo solitário de De Arrascaeta, ao minuto 42.Darwin começou de início e saiu de campo aos 67 minutos, entrando Cavani para o seu lugar. Os sportinguistas Ugarte e Coates não foram utilizados.Desta forma, o Uruguai garantiu a quarta vaga direta, quando as três outras já estavam entregues a Peru, Argentina e Brasil. É a 14ª fase final que o Uruguai irá disputar e, recorde-se, que a celeste já foi campeã do Mundo em duas ocasiões: 1930 e 1950.Sobra o quinto posto, que dá acesso ao playoff intercontinental para chegar ao Qatar'2022. Nesse lugar está o Peru, com 21 pontos, à entrada para a última ronda, com Colômbia (20) e Chile (19) a acalentarem esperanças de lá chegarem na última ronda.Os chilenos complicaram as contas depois da goleada sofrida na casa do Brasil (4-0) esta sexta-feira. A Colômbia venceu por 3-0 e afastou definitivamente a Bolívia das contas do apuramento.Paraguai e Venezuela já estavam sem quaisquer hipóteses de se qualificarem à entrada para esta 17ª jornada de apuramento na CONEMBOL.