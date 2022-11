Valverde assume "culpa" após nulo com a Coreia do Sul: «A linha média tem que subir e passar melhor»

Fede Valverde foi considerado pela FIFA o homem do jogo no empate sem golos entre Uruguai e Coreia do Sul . No final do encontro, o médio da seleção sul-americana admitiu que o objetivo era o triunfo, mas sublinhou o empenho dos companheiros."Lamentamos muito não termos conseguido a vitória, que era o mais importante. Gostaria de dar os parabéns a cada um dos meus colegas, que deram tudo a cada minuto, trabalharam e fizeram um sacrifício enorme. Se continuarmos assim, unidos, faremos grandes coisas. ", considerou o jogador do Real Madrid, que aos 89 minutos acertou uma bola no poste da baliza sul-coreana, em lance que poderia ter dado a vitória.Numa espécie de autoavaliação, o jogador de 25 anos assumiu responsabilidades em alguns momentos do jogo menos conseguidos por parte da seleção celeste. "Não conseguimos encontrar muitos espaços. Tem de ser diferente da próxima vez. A culpa é minha, a linha média tem que subir melhor e passar melhor", justificou.