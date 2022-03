Van Gaal e o Mundial'2022 no Qatar: «É uma parvoíce, são interesses comerciais»

Louis van Gaal, selecionador holandês, deixou esta terça-feira muitas críticas à decisão da FIFA de organizar o Mundial'2022 no Qatar, considerando que a escolha está apenas relacionada com "interesses comerciais"."Isso de irmos jogar e organizar um torneio num país só para desenvolver lá o futebol, como diz a FIFA, é uma parvoíce. Trata-se de dinheiro e de interesses comerciais, é isso que é importante para eles", referiu em conferência de imprensa de antevisão aos particulares frente a Dinamarca e Alemanha.Questionado acerca do seu sucessor na laranja mecânica, Van Gaal garantiu que ele próprio já aconselhou a Federação. "Já recomendei Ronald Koeman. É muito sensato que falem com ele. Há um ano disse que eu era o único treinador com experiência disponível, e agora isso aplica-se a ele. Está mais que justificado o porquê de ser um bom sucessor".Van Gaal, recorde-se, testou positivo à Covid-19 na manhã desta terça-feira e estará ausente dos confrontos contra Dinamarca e Alemanha.