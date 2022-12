Vejamos quem dança melhor

Os quartos de final abrem com um duelo entre o Brasil e a Croácia em que os canarinhos são favoritos mas não se esperam favas contadas. As polémicas com as danças dos jogadores brasileiros continuam na ordem do dia mas para Tite não há caso: "É a identidade do futebol e da cultura brasileira. Não tem a ver com desrespeito pelos outros, é a nossa maneira de ser. Se for preciso dançar, danço com eles... tenho é de treinar antes."

Além das danças, o técnico também clarificou que não subestima os croatas. "Têm muita qualidade, individual e coletiva, e são resilientes. O foco está em fazer um jogo de excelência", analisou, avisado para resolver em 90 minutos, já que os croatas ganharam nas quatro vezes que foram a prolongamento em Mundiais. Ontem, Alex Sandro já treinou sem limitações, mas deve começar no banco.

Na Croácia, o regresso de Borna Sosa é uma boa notícia para Zlatko Dalic... que também não escapou ao tema das danças: "Não gostaria que a minha equipa festejasse assim, mas é um direito deles se os deixa felizes."