Venezuela de José Peseiro empata sem golos diante do Uruguai

A Venezuela, de José Peseiro, pontuou pela segunda vez na zona sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2022, ao empatar a zero na receção ao Uruguai, em embate disputado em Caracas, na noite de terça-feira.

Depois do triunfo (2-1) na receção Chile, entre quatro desaires, o conjunto do técnico português somou o primeiro encontro sem sofrer golos, à sexta tentativa, num embate em que a formação 'celeste' teve mais bola e melhores ocasiões.

Ainda assim, a Venezuela foi mais rematadora e também teve as suas hipóteses para ganhar o embate, com destaque para um cabeceamento do defesa Ferraresi, jogador do Moreirense, para grande defesa de Muslera, aos 85 minutos.

Além de Ferraresi, também Mikel Villanueva, jogador do Santa Clara, jogou os 90 minutos na formação da casa, enquanto o 'leão' Coates voltou a ser suplente não utilizado no Uruguai, preterido em relação a Godín e Giménez.

Com este empate, o Uruguai passou a somar oito pontos, enquanto a Venezuela ficou com quatro, os mesmos do Peru, que venceu o Equador por 2-1, em Quito.

Após os dois primeiros encontros da oitava ronda - com a quinta e a sexta em atraso -, o Equador segue em lugar de apuramento direto (quatro primeiros), com nove pontos.