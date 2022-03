Verratti: «Jogadores portugueses do PSG disseram-me que agora ainda temem mais a seleção italiana»

Marco Verratti assegurou esta terça-feira que não tem dúvidas de que Itália vai conseguir apurar-se para o Mundial'2022, que decorre no Qatar. Para lá chegar, a seleção italiana tem de derrotar primeiro a Macedónia do Norte e depois Portugal ou Turquia.

"Devemos ter fé como no Euro'2020 e ir longe. A Macedónia do Norte defende muito baixa, por isso temos de ser cautelosos com os seus contra-ataques. Ao mesmo tempo, devemos encontrar espaços para causar-lhes problemas. Estamos a trabalhar nas táticas no treinos", frisou o médio do PSG em conferência de imprensa, em declarações citadas pelo 'Football Italia'.





"Fizemos algo extraordinário no Euro'2020, a jogar com entusiasmo e alegria. As pessoas ainda falam dessa vitória e agora ainda nos temem mais. Os jogadores portugueses do PSG [Danilo e Nuno Mendes] disseram-me isso", confessou, acrescentando: "Nos momentos de dificuldade, Itália conseguiu reerguer-se sempre. Essa é a nossa tarefa. Temos grandes possibilidade de nos apurarmos."O internacional italiano reconheceu ainda que a squadra azzura melhorou com a chegada de Roberto Mancini para o cargo de selecionador nacional. "Quando Roberto Mancini chegou, éramos uma equipa quebrado e ele levou-nos a vencer o Europeu. Trabalhou nas nossas mentes principalmente. Agora mostramos um lado completamente diferente e faremos tudo para ir ao Qatar", garantiu.