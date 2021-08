Vertonghen chamado para jogos da Bélgica de qualificação para o Mundial'2022

O defesa central do Benfica, Jan Vertonghen, foi convocado para os jogos de qualificação da Bélgica para o Mundial'22, frente à Estónia, República Checa e Bielorrússia, entre 2 e 8 de setembro.

Vertonghen, que tinha falhado vários jogos dos encarnados devido a lesão, regressou na passada terça-feira para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, no qual o Benfica afastou os holandeses do PSV Eindhoven, tendo entrado no decorrer da segunda parte.

O selecionador belga, o espanhol Roberto Martinez, chamou 31 jogadores para os próximos encontros do Grupo E de apuramento para o Mundial'2022.

A Bélgica, que eliminou Portugal nos oitavos de final do Euro'2020, vai deslocar-se à Estónia no dia 2 de setembro, recebe a República Checa no dia 5 e visita a Bielorrússia no dia 8.