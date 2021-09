Vertonghen falha jogo da Bélgica com a Estónia

Jan Vertonghen, tal como Thomas Meunier, vai desfalcar a seleção da Bélgica no encontro desta quinta-feira com a Estónia, anunciou a Federação Belga esta tarde. Ambos os jogadores trabalharam de forma individual esta quarta-feira e são já carta fora do baralho para o encontro de qualificação para o Mundial'2022. Ao que tudo indica, tanto o jogador do Benfica como o do Borussia Dortmund deverão estar aptos para os outros dois encontros dos belgas, diante da Rep. Checa (dia 5) e Rússia (a 8).