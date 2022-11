Vitinha: «Vai ser o melhor ano da minha vida se ganharmos o Mundial»

A cumprir a primeira temporada fora de Portugal, depois de no último verão se ter transferido do FC Porto para o Paris SG a troco de 41,5 milhões de euros, Vitinha revelou esta segunda-feira, em excertos da entrevista à ELEVEN que será hoje transmitida, que poder participar num Campeonato do Mundo era um sonho de criança que em breve poderá ser concretizado.

"Claro que era um sonho [ser convocado para um Mundial], acho que todos os miúdos crescem a pensar nisto, a ver o Mundial e a pensar que todo o Mundo está a ver aquele jogo. Felizmente, eu vou poder contribuir para a Seleção e estar presente nesses mesmos jogos. É um orgulho imenso e, mais que tudo, é um sonho de criança", começou por dizer o internacional português, assumindo que a conquista do Mundial'2022 seria colocar uma cereja no topo do bolo: "Toda a gente quer achar que o melhor está para vir e eu também não sou exceção, também quero achar que o melhor está para vir. Sem dúvida que 2022 foi um ano em cheio, ainda não acabou, ainda pode ser melhor com o Mundial e se realmente ganharmos o Mundial vai ser o melhor ano da minha vida."