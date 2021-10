Vlachodimos compromete em derrota grega na Suécia

A Suécia assumiu o comando do Grupo B ao derrotar (2-0) a Grécia em Solna. Vlachodimos (Benfica) foi titular nos helénicos e ficou mal na fotografia no lance do segundo golo, apontado por Isak (69’).





Aliada a uma má comunicação com os defesas, uma indecisão do guardião numa saída proporcionou ao atacante da Real Sociedad o golo da tranquilidade. O lance começou numa reposição de bola longa de Olsen. O primeiro golo também teve o dedo de Isak. Foi sobre ele que foi cometido o penálti convertido por Forsberg (59’).A Geórgia bateu (2-1) o Kosovo, em Pristina, e entregou a lanterna-vermelha ao rival de ontem.