«Vlachodimos está bem e está a treinar com empenho»

John van't Schip, selecionador da Grécia, manifestou esta quarta-feira total confiança em Vlachodimos.





"Falamos com todos quando vêm para a seleção. Falei com Vlachodimos. Mantemos contacto durante as semanas anteriores à convocatória. Ele é um jogador experiente, tem sido a primeira escolha no Benfica nas últimas temporadas. Ele agora não tem jogado, mas está a treinar, está bem e está a treinar com empenho. Não temos preocupações em torno dele", disse em resposta a Record.Vlachodimos foi chamado para os jogos de qualificação frente à Espanha, marcado para quarta-feira, em Granada, e em Salónica com a Geórgia, em 31 de março, e o particular com as Honduras, em 28.