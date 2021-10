Vlachodimos intransponível na vitória da Grécia sobre a Geórgia

Vlachodimos foi titular na seleção grega e esteve intransponível na vitória (2-0) frente à Geórgia, em duelo do Grupo B na qualificação para o Mundial'2022.





O guarda-redes do Benfica não teve muito trabalho, mas foi mantendo a baliza da Grécia segura, sendo que os seus companheiros só acordaram no final. O triunfo helénico começou a ser construído aos 90’, com um golo de penálti de Bakasetas, tendo Pelkas fixado o resultado aos 90’+5.

A Suécia venceu o Kosovo por 3-0 e está no 2º lugar a um ponto da Espanha e com menos um jogo. Forsberg (29’) fez o primeiro de penálti, Isak (62’) desenhou uma obra-prima e Quaison (79’) fechou a contagem.