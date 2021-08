Vlachodimos nos convocados da Grécia para os duelos frente a Suíça, Kosovo e Suécia

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, está entre os 28 eleitos do holandês John Van't Schip para o duelo particular frente à Suíça, no próximo dia 1 de setembro, e para os encontros das eliminatórias europeias, diante de Kosovo (05/09) e Suécia (08/09).



Ο κ. Τζον Φαν’τ Σχιπ επ?λεξε 28 πα?κτες για τους αγ?νες της Εθνικ?ς Ομ?δας με την Ελβετ?α (1/9 - 21:45, Βασιλε?α, φιλικ?ς), το Κ?σοβο (5/9 - 21:45, Πρ?στινα, European Qualifiers) και την Σουηδ?α (8/9 - 21:45, ΟΑΚΑ, European Qualifiers) #ethnikiomada #nationalteam pic.twitter.com/6bM57NUBRb

