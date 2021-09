Yaremchuk chamado à seleção da Ucrânia

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, foi convocado para a seleção ucraniana, tendo em vista os jogos com Finlândia (9 de outubro) e Bósnia e Herzegovina (12), de qualificação para o Mundial’2022.





Na lista do selecionador Oleksandr Petrakov constam 10 futebolistas do Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Champions.