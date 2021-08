Yaremchuk convocado para a seleção ucraniana

Roman Yaremchuk foi esta quarta-feira convocado pelo selecionador Oleksandr Petrakov para os três próximos duelos da seleção ucraniana de futebol, frente a Cazaquistão e França, nos dias 1 e 4 de setembro, para as eliminatórias do Mundial'2022 do Qatar e ainda para o particular frente à República Checa, no dia 8.





Contratado pelo Benfica ao KAA Gent a troco de 17,5 milhões de euros, Roman Yaremchuk disputou um total de cinco partidas sob o comando de Jorge Jesus, tendo apontado um golo e quatro assistências (três delas na fase de qualificação para a Liga dos Campeões).