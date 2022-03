Yarmolenko: «Li algures que querem dar uma vaga à Ucrânia no Mundial... mas isso é errado»

A Ucrânia tem encontro marcado com a Escócia no playoff de apuramento para o Campeonato do Mundo, um jogo que foi adiado face ao conflito armado no país do leste europeu e que deveria ser disputado na quinta-feira.Andriy Yarmolenko, uma das escolhas habituais da seleção ucraniana, revelou que se opõe a que o país garanta uma vaga automática para o Qatar'2022. "Li em algum lugar que eles querem dar-nos dar uma vaga para o Mundial... mas eu acho que isso é errado. Temos braços, pernas e um campo de futebol. Temos de decidir tudo lá dentro. Quem for mais forte merece ir ao Mundial", referiu em entrevista ao 'Denisov Time', no Youtube.O avançado do West Ham continua a desempenhar a profissão mas não esconde que é complicado estar em atividade com a guerra a desenrolar-se no país-natal."Agora é difícil pensar em futebol. Quando pudermos jogar esta partida, entraremos em campo para colocar toda a força que temos nos nossos corpos. Vai ser difícil dar 100 por cento porque muitos jogadores não estão a jogar ou a treinar ao estarem na Ucrânia, alguns até com uma metralhadora na mão, com pacotes humanitários a serem entregues por eles... Ninguém pensa em futebol neste momento, mas quando pudermos daremos o nosso melhor", prometeu Yarmolenko.