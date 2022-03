Yilmaz e as palavras de José Fonte: «É um grande amigo, mas no campo não há amizades»

Burak Yilmaz fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro de amanhã entre Portugal e Turquia, a contar para as 'meias' do playoff de apuramento para o Mundial'2022."Todo o nosso grupo quer ir ao mundial. Tivemos um sorteio muito difícil. Portugal é um adversário muito difícil, uma grande equipa, temos muito respeito por eles, porque têm jogadores que atuam em grandes clubes. Ainda assim, nós queremos ganhar e ir ao Mundial.""Sobre as palavras do José Fonte, é verdade que é um grande amigo, mas o campo não há amizades, porque somos adversários. Conhecemo-nos bem e penso não há vantagem para qualquer um dos lados.""Cristiano Ronaldo é para mim o melhor jogador do mundo. Tenho um respeito do fundo do coração por ele. Não sei se será o último mundial dele, só ele o poderá, mas amanhã vou fazer o meu melhor. Da minha parte, usar esta camisola é uma honra e tento passar isso a todos os meus colegas e jovens. Já vivi muitos momentos felizes e amanhã vou fazer a minha missão e dar o meu melhor.""Acho que temos jogadores com moral muito elevado. Já fomos a várias competições. Olhando para os meus colegas, eles têm uma auto-estima muito grande. Sabemos que os adeptos do Porto e de Portugal, são muito intensos, mas é futebol e nunca se sabe como vai acabar.""Após o sorteio, todos pensaram que a Holanda ia ser primeira. Começámos bem, mas depois perdemos e acabamos em segundo. É bom termos chegado aqui e não pensamos no passado. Jogamos amanhã com o intuito de vencer.""É para isso que estamos aqui. Tudo é possível. Estamos confiantes. Amanhã podemos perder, porque estamos a jogar com um campeão europeu. Como disse antes, estamos prontos para ganhar", concluiu.