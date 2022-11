Zalewski: «Mourinho ajuda-me muito na minha carreira»

Nicola Zalewski integra a convocatória da seleção da Polónia para o Mundial'2022 e prepara-se para se estrear num Mundial. O defesa, de 20 anos, agradeceu a José Mourinho pelo apoio e orientação na Roma, em conferência de imprensa."Mourinho ajuda-me muito na minha carreira. Recentemente tive um momento mais complicado no clube, mas sei que tenho de treinar no duro e este período vai passar", começou por dizer o defesa, que nasceu em Itália mas escolheu representar a Polónia para concretizar o sonho do pai.Zalewski mostrou-se ainda preparado para o início da competição, na qual a Polónia está inserida no grupo C, com Argentina, México e Arábia Saudita."Há um pouco de pressão, mas é normal. Estou pronto para o primeiro jogo e sinto-me bem. Farei tudo o que for necessário para ajudar a equipa. Certamente que falar com veteranos como Robert Lewandowski me ajuda muito. Estou num momento fantástico da minha vida", frisou.