Continuidade de Luis Enrique fica a 'marinar'

O presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, assegurou que a continuidade do selecionador Luis Enrique só será discutida depois do Campeonato do Mundo, precisamente quando finda o contrato. "É um treinador de alto nível, que aceitou este desafio e recusou ofertas financeiramente muito melhores de clubes ingleses. Estamos muito contentes com o trabalho dele e vice-versa. Mas falaremos disso depois do Mundial", adiantou Rubiales, mostrando-se também satisfeito com aquilo que La Roja tem feito na competição. A seleção espanhola gozou ontem um dia de folga, concedido precisamente por Luis Enrique, que aproveitou para comemorar o aniversário do seu filho Pacho num restaurante peruano, juntamente com outros familiares. A Espanha defronta Marrocos nos ‘oitavos’, na terça-feira.