Luis Enrique: «Somos bons no que sabemos fazer, mas se jogamos de outra forma perdemo-nos»

Luis Enrique assumiu alguma deceção pelo empate diante da Alemanha , já que via a sua Espanha capaz de vencer e carimbar desde já o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022. Ainda assim, analisando o jogo, o selecionador espanhol diz que o resultado foi justo e que a sua equipa até teve sorte... pois podia ter perdido."É uma sensação estranha. Tínhamos a possibilidade de bater a Alemanha e abrir caminho para a qualificação, pelo que é um momento triste. Mas, temos de pensar na posição em que estamos [líder do Grupo E]. Temos de continuar positivos. É uma pequena deceção, mas, sendo honesto, também poderíamos ter perdido o jogo. O resultado é justo. Faltou-se subtileza e um pouco de frescura durante o jogo.Na primeira parte, criámos mais ocasiões do que o nosso adversário, mas, na segunda, o jogo foi mais equilibrado. Quando nos colocámos a ganhar, a Alemanha começou a dar tudo e nós não conseguimos ficar tranquilos e controlar o jogo como queríamos.Somos bons no que sabemos fazer, mas, se jogamos de outra forma, perdemo-nos. Mas, lideramos o grupo da 'morte' e só dependemos de nós. E, mesmo se o empate serve com o Japão, faremos tudo para ganhar".