Baixa de última hora na França: Nkunku lesionou-se e falha Mundial'2022

O avançado francês Christopher Nkunku, lesionado esta terça-feira durante um treino, vai falhar o Mundial do Qatar, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

O jogador do Leipzig, atual melhor marcador da Liga alemã, sofreu uma entorse no joelho esquerdo, segundo precisou a FFF, na véspera da partida da seleção gaulesa para o Mundial do Qatar.

A Federação gaulesa não revelou ainda o nome do seu substituto na convocatória, tendo Nkunku se juntado a Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté e Paul Pogba entre os internacionais franceses que vão falhar o mundial.