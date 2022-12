Como Deschamps pode 'tramar' Zidane se a França se apurar para as meias-finais

Zinedine Zidane recusou várias propostas para regressar ao ativo, mas recusou-as todas, segundo a imprensa internacional, na expectativa de assumir o comando técnico da seleção francesa depois do Mundial. No entanto, a excelente campanha que a França está a realizar no Qatar 'ameaça' atrapalhar os planos do antigo jogador, ex-treinador do Real Madrid, uma vez que Didier Deschamps pode renovar automaticamente o seu contrato se garantir a presença nas meias-finais."Ambos estamos de acordo em encontrar-nos depois do Mundial. Se chegarmos às meias-finias, a escolha será dele. Se se sentir motivado para continuar, nem haverá discussão a respeito disso, porque terá ganho. Se não estivermos entre os quatro primeiros, teremos de falar. Nesse caso terei vantagem", explicou Noël Le Graet, presidente de la federação francesa antes do Mundial, citado pelo jornal 'As'.Há um mês Zidane dizia em declarações à RMC Sport que faltava "muito pouco" para voltar a treinar uma equipa. Essa equipa, dizem em França, deverá ser a seleção.Mas tudo pode mudar se a França ganhar à Inglaterra no próximo sábado e assim garantir o acesso às meias-finais, pois aí Deschamps pode decidir, de forma unilateral, continuar no cargo...