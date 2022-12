Deschamps e o jogo com a Inglaterra: «Estamos entusiasmados»

Didier Deschamps, o selecionador francês, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com a Inglaterra, um dos encontros mais empolgantes dos quartos de final, que se disputa amanhã, às 19 horas. O treinador não espera facilidades."Temos de procurar a serenidade, tal como fizemos desde que começou o torneio. São os quartos de final de um Mundial, não há stress. Estamos entusiasmados. Os jogadores têm de desfrutar do jogo de amanhã", começou por dizer Deschamps.Depois, falou do adversário: "A Inglaterra é uma equipa que causa mossa no contra-ataque. Já marcou muitos golos no Mundial desta forma. A qualidade que têm, a capacidade para marcar golos, também de bola parada... Não é por acaso que a Inglaterra é o nosso rival amanhã, são uma grande equipa."Deschamps acredita que os ingleses tenham estudado todos os movimentos de Mbappé, a estrela dos gauleses. "Imagino que o tenham analisado, tal como os nossos quatro rivais anteriores. O Kylian tem essa capacidade de marcar diferenças. No último jogo, em que não esteve ao seu melhor nível em comparação com os anteriores, continuou a ser decisivo."O treinador foi também confrontado com o seu futuro no comando técnico dos bleus, mas explicou que este "não é o momento" para abordar o assunto.