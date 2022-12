FIFA rejeita recurso da França

O Comité Disciplinar da FIFA indeferiu a queixa da seleção francesa relativa ao golo anulado a Griezmann nos minutos finais do jogo frente à Tunísia, mantendo, assim, a derrota dos gauleses por 1-0.

A polémica surgiu quando o neozelandês Matt Conger consultou o VAR já depois de ter dado ordem de reatamento à partida, acabando por anular aquele que seria o golo do empate a Antoine Griezmann. O procedimento vai contra o protocolo do VAR, que diz que a decisão não pode ser revertida depois do reinicio do jogo. Ainda assim, a FIFA anunciou ontem que vai manter a decisão tomada pelo juiz, que desde então não foi nomeado para qualquer jogo, sem adiantar mais detalhes.

Ontem, Didier Deschamps deu uma folga ao plantel, antes de iniciar a preparação para o jogo com a Inglaterra.