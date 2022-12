Mbappé melhor marcador do Mundial'2022, 5.º melhor de sempre e recordista em finais

Kylian Mbappé é o melhor marcador do Mundial'2022, com 8 golos. O avançado francês assinou um hat trick na final diante da Argentina e terminou à frente de Messi, que bisou no derradeiro jogo da competição e acabou com 7. O atacante do PSG chegou aos 12 em fases finais, atingindo o 5.º lugar absoluto em Mundiais e igualando Pelé.Mbappé tornou-se ainda no jogador com mais golos em finais de Mundiais: um total de 4, ultrapassando os brasileiros Pelé e Vavá, o inglês Geoff Hurst e o francês Zinedine Zidane, todos com 3.