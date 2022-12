Mbappé não tem antídoto

Antes do jogo com a França, o polaco Milik disse que só de 'scooter' conseguia acompanhar Mbappé. O francês viria a brilhar com dois golos. Agora, o encontro dos quartos de final entre a França e a Inglaterra está a causar expectativa devido a um duelo particular. Mbappé terá pela frente outra 'mota'. Kyle Walker, defesa direito do Man. City, é conhecido por ser igualmente veloz, conseguindo atingir velocidades superiores a 36km/h, assim como Mbappé. Será este o antídoto para travar o melhor marcador do Mundial? Youssouf Fofana crê que não. "Será mérito dele se conseguir parar o Kylian, mas os outros 19 clubes da Ligue 1 estão à espera da solução. Temos muita confiança nele", disse o médio da França e do Monaco.

Apesar da rivalidade histórica, motivada também por questões políticas, Inglaterra e França só se defrontaram duas vezes em Mundiais: triunfo dos britânicos em 1966 (2-0) e em 1982 (3-1). "É uma rivalidade geográfica, é como jogar contra os vizinhos. Eles têm uma grande seleção", elogiou Fofana. O selecionador Didier Deschamps teve ontem os 24 jogadores à disposição.