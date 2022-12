Mbappé riu-se do falhanço de Kane

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mesmo sem marcar, nem falar, Mbappé volta a ser notícia. Desta feita, tudo acontece por causa da reação do avançado francês ao penálti desperdiçado por Harry Kane. O capitão de Inglaterra chutou a bola para a bancada, quando poderia ter empatado a partida, aos 84 minutos e, no meio campo, completamente sozinho, Mbappé riu-se, cerrou os punhos e festejou como se ele próprio tivesse marcado um golo.

As imagens não tardaram a circular, quase tão depressa como a reação de Achraf Hakimi ao apuramento francês para a meia-final. O lateral marroquino e colega de Mbappé no Paris Saint-Germain, já começou a jogar a meia-final com os gauleses, deixando uma mensagem ao atacante nas redes sociais. "Até breve, meu amigo", escreveu, já a apontar ao duelo entre ambos, na próxima quarta-feira.