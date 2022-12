Tchouameni: «Nada está ganho e não podemos subestimar uma equipa como Marrocos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autores dos dois golos franceses diante da Inglaterra , Olivier Giroud e Aurelien Tchouameni destacaram a atuação coletiva dos gauleses e aproveitaram para colocar alguma água na fervura na euforia."Tivemos um grande estado de espírito, uma generosidade incrível. O estado de espírito desta equipa lembra-me muito 2018 [França campeã mundial]. Esse grupo mereceu grandes coisas e este também merece. Mas amanhã [domingo] voltaremos ao trabalho, porque faltam duas partidas. Esperamos ir até ao fim, mas sabemos que Marrocos tem enormes recursos e uma grande qualidade", enalteceu o avançado, que marcou o golo decisivo.Já Tchouameni, o autor do primeiro tento gaulês, apelou também à calma. "Jogámos contra uma seleção inglesa muito forte. Foi difícil do inicio ao fim. Vencemos e isso significa que fizemos as coisas bem, mas também não significa que possamos melhorar. Temos de rever algumas coisas, mas estamos confiantes. Temos que manter a calma, nada está ganho e não podemos subestimar uma equipa como Marrocos nas meias-finais. Só sofreu um golo e até foi um autogolo. Por isso, teremos de estar ao novo melhor nível".