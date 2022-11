Colorido traje tradicional dá nas vistas à chegada

Em grande estilo! A caminho da quarta presença em Mundiais, o Gana decidiu ir além da etiqueta habitual ao desembarcar em Doha com um ‘Fugu’ - traje oriundo das regiões do norte do país – e garantiram, pelo menos, o prémio para chegada mais original.

Fora do lote de favoritos, e sem estrelas que atraiam milhares de pessoas à chegada, a comitiva africana decidiu fazer-se notar pela diferença, com o sportinguista Fatawu, o mais jovem do grupo, a ser um dos elementos mais à vontade com o traje colorido. Ora, pelo menos como manobra de marketing a ideia parece ter resultado às mil maravilhas. Além de estar a receber elogios por celebrar a identidade e cultura do país, a ideia colocou os ganeses em destaque por todo o planeta. Quanto ao futebol, a seleção inicia hoje os trabalhos em solo qatari, com vista ao embate frente a Portugal na jornada inaugural do grupo H. Isto depois de uma convincente vitória (2-0) frente à Suíça no último particular de preparação para o Mundial.

André Ayew destaca Portugal

Em declarações ao portal ‘FIFA+’, o capitão ganês André Ayew não teve dúvidas sobre a seleção mais forte no Grupo H: "As equipas estão a nível semelhante, com exceção para Portugal, que é favorito. A qualidade deles impressiona, já para não falar que têm um dos melhores do Mundo, Cristiano Ronaldo. Estão entre os favoritos [a vencer a competição]."