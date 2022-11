Addo contra as hipocrisias sobre o Mundial no Qatar

Otto Addo, selecionador do Gana, deixou fortes críticas aos países que criticam o Qatar, nomeadamente a Alemanha, nação onde nasceu. O técnico e ex-jogador, com dupla nacionalidade (ganesa e alemã), falou em hipocrisia.





“É extremamente importante que os problemas no Qatar sejam falados, sobretudo quando pessoas morrem”, disse Oddo em referência aos imigrantes que perderam a vida na construção das infraestruturas do Mundial. “É um ponto de vista muito europeu pensar que somos melhores do que o Qatar. Na costa da União Europeia pessoas morrem todos os dias porque não são aceites. Em África há milhares de pessoas a morrer de fome diariamente e na Alemanha toneladas de comida são atiradas fora todos os dias”, referiu o técnico do primeiro rival de Portugal, que defronta hoje a Suíça.