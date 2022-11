Gana vence Suíça no último jogo de preparação antes do Mundial'2022

O Gana venceu a Suíça por 2-0 esta quinta-feira, no último jogo de preparação da equipa antes do Mundial'2022, no qual integra o Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Uruguai.A vitória ganesa começou a ser desenhada nos últimos 20 minutos, com golos do defesa central Mohammed Salisu, do Southampton, aos 70', e do avançado Antoine Semenyo, do Bristol, que tinha entrado para o lugar de Andre Ayew, aos 74'. Fatawu, extremo do Sporting, não saiu do banco ao passo que o ex-Benfica Seferovic foi suplente utilizado pela Suíça.Recorde-se que o Gana arranca a sua participação no Mundial frente a Portugal, no próximo dia 24, às 16 horas.