Hotel do Gana evacuado

Em dia de arranque da disputa do Mundial'2022, a comitiva do Qatar teve um domingo algo agitado, já que o hotel no qual estão instalados foi evacuado pouco depois da hora de almoço, devido a um alarme de emergência. As autoridades rapidamente acorreram ao local e permitiram o regresso dos integrantes da comitiva 45 minutos depois."Pouco depois das 14h30 (hora do Qatar), o alarme de emergência do hotel da seleção do Gana disparou, levando à evacuação de todos os ocupantes. Os bombeiros do Qatar chegaram pouco depois para atender à emergência. O espaço foi considerado como seguro aproximadamente 45 minutos depois e todos os ocupantes foram autorizados a reocupar os seus quartos de hotel", podia ler-se na nota partilhada nas redes sociais.O Gana, recorde-se, será o primeiro adversário de Portugal no Mundial'2022, em jogo marcado para quinta-feira, pelas 16 horas.