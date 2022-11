Joe Wollacott integra grupo para... motivar

O nome de Joe Wollacott pode soar estranho à maioria dos adeptos, mas no Gana começava a ser sinónimo de dono da baliza da seleção. O guardião de 26 anos tinha conquistado o lugar durante a qualificação e preparava-se para ser o titular no Mundial, só que uma lesão contraída ao serviço do Charlton, do 3º escalão inglês, no aquecimento do último jogo antes da concentração ganesa tirou-lhe o sonho de jogar no Qatar. Ainda assim, Wollacott viajou ontem para Doha e vai juntar-se à restante comitiva durante o Mundial, para motivar os colegas. A 3ª liga inglesa não pára para o Mundial, mas como o guardião não está apto para ir a jogo foi autorizado pelo treinador do Charlton, Ben Garner, a viajar.

Ontem, o Gana fez o primeiro treino no Qatar, na preparação para o jogo de quinta-feira, frente a Portugal.