Selecionador da Gana avisa Portugal

Adversário de Portugal na 1.ª jornada, a 24 de novembro, o selecionador ganês Otto Addo concedeu uma entrevista ao site da FIFA em que garantiu que a seleção africana “tem condições para ganhar a qualquer rival”. O técnico de 47 anos reconheceu a qualidade das seleções que vai defrontar no Grupo H e apontou ao jogo com a equipa das quinas: “O primeiro jogo será decisivo. Os desafios seguintes dependem do primeiro, se conseguirmos pontuar contra Portugal podemos defrontar o Uruguai [2.ª jornada] mais relaxados. Se perdermos, teremos de ser mais ofensivos. Vai ser difícil, mas temos qualidade para vencer.”