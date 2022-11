Eric Dier: «Portugal tem uma seleção incrível, com jogadores muito bons»

Eric Dier esteve entre as opções iniciais de Southgate para o jogo inaugural da Inglaterra no Mundial'2022, frente ao Irão, e que terminou com uma goleada (6-2) dos ingleses naquele que foi o primeiro duelo também do Grupo B. No final da partida, o antigo jogador do Sporting, que agora atua no Tottenham, falou sobre o bom arranque da seleção dos Três Leões, abordando ainda a qualidade da equipa portuguesa, que bem conhece por 'culpa' da Premier League.





"Começo muito bom para nós. Ganhar assim o primeiro jogo é bom, é pena apenas termos sofrido dois golos", começou por dizer o internacional inglês, em declarações à SIC.

Jogadores da Premier League em grande forma?

"Não sei, acho que há grandes jogadores na Europa toda e no Mundial, tudo pode acontecer. Há várias seleções com jogadores que estão bem."

Título mundial?

"É só o começo, vamos jogo a jogo. Foi bom começar assim mas há uma longa caminhada pela frente"

Portugal?

"Equipa muito boa, com muito talento, houve uma transição há alguns anos e agora são grandes jogadores. Muitos na Premier League, os do Manchester City, obviamente o Cristiano Ronaldo, etc. Tem uma seleção incrível, com jogadores muito bons. Tudo é possível para eles, tal como para outras equipas", terminou.