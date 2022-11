Maguire reage às críticas e fala sobre... Cristiano Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Muitas vezes colocado em causa e criticado de forma dura nas redes sociais e também por comentadores ingleses, Harry Maguire assegurou que esse tipo de opiniões não tem efeito negativo em si. O capitão da Inglaterra aproveitou até para comparar a sua situação à de Cristiano Ronaldo."O Cristiano Ronaldo é um dos melhores de sempre e vejo-o ser criticado todos os dias. Faz parte do jogo. Tenho uma grande crença em mim mesmo. Vou para o relvado, trabalho o máximo que posso, dou tudo e é isso que me dá a chance de atuar ao melhor nível. Quero jogar todas as semanas pelo meu clube e vou lutar para chegar onde quero estar", garantiu o defesa central.