Prudência inglesa contra o otimismo do Senegal

A fase de grupos foi uma autêntica montanha-russa para Inglaterra. Começou com uma goleada ao Irão, passou para assobios após o empate com os EUA e terminou com um triunfo natural sobre o País do Gales, suficiente para garantir o 1º lugar, mas incapaz de deixar os ingleses em estado de graça. Bem diferente é o espírito do Senegal, que sem Sadio Mané chegou aos ‘oitavos’ e vai tentar repetir os ‘quartos’ de 2002 sem nada a perder.

Prudente, Gareth Southgate desfez-se em elogios ao Senegal. "Merecem estar cá. Estão bem estruturados, têm jogadores de qualidade. Estamos cientes da dimensão da tarefa que nos espera", disse o selecionador inglês, que até admitiu estar pronto para um desempate por penáltis. Já Harry Kane garantiu estar em forma e apontou: "Nunca marcámos tantos golos na fase de grupos. O Senegal será muito difícil, mas nesta fase temos de estar prontos."

Do lado senegalês, o adjunto Régis Bogaert foi o espelho do otimismo da equipa: "As equipas africanas já enviaram uma mensagem forte, acreditamos que podemos vencer a Inglaterra. O objetivo é passar à próxima fase, estamos tranquilos e focados à espera do jogo."