Rashford sobre Ronaldo: «Foi uma experiência inacreditável ter jogado com ele. É um dos meus ídolos»

Porta-voz do plantel inglês este domingo, Marcus Rashford foi questionado sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United e, apesar de ter sido algo curto na resposta, não fugiu à questão e assumiu que o português é um dos seus ídolos."Foi uma experiência inacreditável ter jogado com ele. É um dos meus ídolos e alguém em quem sempre me inspirei. É algo que levarei sempre comigo. Desejo-lhe o melhor e quero agradecer por todas as coisas que fez pelo Manchester United", disse o avançado.